 

Силуанов заявил о медленном освоении средств на оснащение региональных больниц

22.04.2020, 15:11, Новости дня

Регионы РФ медленно осваивают деньги, выделенные правительством на оснащение больниц, первый транш использовали только на 71,5%, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы получили от субъектов РФ информацию о том, как были использованы эти средства – первый транш, напомню, составлял 33,4 млрд рублей. Регионы заключили государственные контракты с поставщиками, соглашения с муниципалитетами, лечебными учреждениями, и на сегодняшнее утро сумма контрактации составляет 23,9 млрд рублей, или законтрактовано 71,5% от первого транша», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что кассовый расход на оплату обязательств составил чуть более 11 млрд рублей, это немного больше трети от общего объема.

« То есть мы видим, что касса значительно отстает от наших планов и от контролируемых обязательств», – сказал министр.

Ранее премьер Михаил Мишустин также заявил, что некоторые губернаторы формально отнеслись к исполнению поручений президента Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса.



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