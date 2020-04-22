В Крыму найден мёртвым замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин

22.04.2020, 15:09, Разное

Представители правоохранительных органов проинформировали о смерти замглавы департамента культуры Москвы. По имеющимся данным, предоставленным ТАСС, Леонид Ошарин обнаружен мёртвым в Крыму.

В настоящий момент детали происшествия ещё не известны. Лишь установлено место смерти замглавы департамента культуры Москвы. Кроме того, отмечается, при первичном осмотре тела чиновника специалисты не обнаружили следов, свидетельствующих о насильственном характере смерти.

Пока не озвучены никакие предварительные версии о причине, по которой Леонид Ошарин ушёл из жизни. На момент кончины политику исполнилось 47 лет.