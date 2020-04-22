Спрогнозирован рекордный рост среднегодовой температуры на Земле

22.04.2020, 15:08, Новости дня

В 2020-2024 годах средняя температура на планете может достичь рекордных значений, сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Специалисты проанализировали данные ведущего центра ВМО по ежегодному и десятилетнему прогнозированию климата, передает РИА «Новости».

Последние пять лет были самыми теплыми в истории наблюдения Земли, такая тенденция сохранится, полагают в ВМО.

По мнению экспертов, повышение средней температуры является одним из индикаторов глобального потепления. К другим относят концентрацию CO2 в атмосфере, потепление и закисление океана, уровень моря, баланс массы ледников и ледяной покров Арктики и Антарктики.

Пандемия коронавируса может на время сократить выбросы парниковых газов, но это не заменит долгосрочных и устойчивых мер для сохранения климата. Меры по сдерживанию вируса могут усложнить борьбу с погодными, климатическими и связанными с водой опасностями.

«Несмотря на то, что COVID-19 вызвал серьезный международный кризис в области здравоохранения и экономики, неспособность бороться с изменением климата может угрожать благосостоянию людей, экосистемам и экономике на протяжении столетий», – подчеркнул генеральный секретарь организации Петтери Таалас.

Ранее на юго-западе США зафиксировали самую сильную за последние 1200 лет засуху, она оказалась на 47% сильнее из-за антропогенного изменения климата, утверждают ученые.