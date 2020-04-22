Замглавы московского департамента культуры найден мертвым в Крыму

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22.04.2020, 15:08, Новости дня

Замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым в Крыму, сообщил источник в правоохранительных органах. Причины смерти выясняются.

«Замглавы столичного департамента культуры Леонид Ошарин обнаружен мертвым на территории Крыма. В настоящее время выясняются причины его смерти», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что следов насильственной смерти на теле Ошарина пока не обнаружено.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов подтвердил, что Ошарин найден мертвым.

«Леонида Ошарина в Крыму нашли мертвым. Причину мы не знаем, но знаем, что он не жив», – сказал Герасимов. Он добавил, что был близко знаком с Ошариным.

В пресс-службе Главного управления СК РФ по Крыму и Севастополю уточнили, что тело было найдено в арендованной квартире.

«По результатам разыскных мероприятий тело мужчины обнаружено сегодня в одной из арендованных квартир города Ялты. Предварительно, следы криминальной смерти на теле мужчины отсутствуют», – сообщили в ведомстве.

 В среду сообщалось, что Ошарин пропал в Крыму, сведения об этом подтвердила его дочь.



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