Дату голосования по Конституции выберут с учетом безопасности россиян

22.04.2020, 15:08, Новости дня

Дата голосования по изменению Конституции будет определена с учетом обеспечения безопасности граждан, сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Талия Хабриева.

«Обратите внимание – могли же и сегодня провести (голосование). Сегодня стали известны экспертные цифры прогнозов ВЦИОМ. 54% имеющих право голоса готовы прийти на участки и проголосовать. А более 68% готовы проголосовать «за». Это без всякой мобилизации, без особых разъяснений. Но люди реально видят, что происходит», – прокомментировала Хабриева результаты опроса, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что особенно актуальные сегодня поправки из социального блока. В связи с противодействием пандемии государство приняло ряд важных социальных мер – налоговые послабления, расширение практики соцпособий, поддержка предпринимателей. Все это прямо соответствует предложенным поправкам к основному закону. Хабриева выразила уверенность в том, что люди поддержат поправки: «Неважно, какая дата. Важно, что все в интересах людей».

Хабриева отметила, что не располагает дополнительной информацией о возможной дате проведения голосования. Однако «общая установка», по ее словам, остается неизменной – будет избрана та дата, которая будет удобна и комфортна для российских граждан, в том числе, с учетом обеспечения их безопасности. Она добавила, что любые прогнозы нужно строить, исходя из анализа динамично меняющейся ситуации с распространением коронавируса в России.

«Но со своей стороны могу сказать, что пандемия не препятствует для проведения выборов. Потому что целый ряд стран именно в самый пик этого пандемического кризиса проводили выборы. Это муниципальные выборы во Франции, неделю назад прошли выборы в Корее. То есть, голосования проводятся», – добавила Хабриева.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что принять участие в голосовании планируют 66% опрошенных граждан, среди которых 47% намерены сделать это точно, что на 6 процентных пунктов выше показателей 20 февраля. Также 15% не собираются идти на голосование, еще 19% пока не определились. Затруднились ответить 2%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что определенные «прикидки» возможных дат голосования по Конституции существуют, но перед принятием окончательного решения предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию в стране.

Политолог Олег Бондаренко в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснял высокий интерес граждан к голосованию по Конституции.