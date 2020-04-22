Лечивший пациентов с коронавирусом врач умер в Москве

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22.04.2020, 15:08, Новости дня

Стало известно о смерти заведующего урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №3 Максима Старинского. 10 апреля у врача поднялась температура – в тот день он работал с пациентами с COVID-19.

По данным «Московского Комсомольца», госпиталь был переоборудован для приема пациентов с коронавирусом.

10 апреля у Старинского поднялась температура – тогда в течение всего дня он принимал вирус-положительных пациентов. При этом, что на враче был защитный костюм.

Несколько суток медик провел дома. После к температуре присоединились кашель и слабость, а также тошнота.

15 апреля Старинский, заподозрив у себя коронавирус, вызвал скорую помощь. Врачи отвезли коллегу в родной госпиталь. Там он пробыл два дня – симптомы пневмонии нарастали, поэтому было решено запросить перевод в Коммунарку. Здесь врача подсоединили к аппарату ИВЛ.

20 апреля 56-летний Максим Старинский умер.

«Все это время нам говорили, что состояние тяжелое, но стабильное. А потом позвонили, сказали – остановка сердца. Справки о смерти еще нет, так как большая очередь на вскрытие», – рассказали родные врача.

Близкие отмечают, что в целом Старинский был крепким мужчиной, серьезных заболеваний у него не было.

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