На Xiaomi и Redmi не всегда сохраняется гарантия с разблокированными загрузчиками

22.04.2020, 14:53, Разное

Смартфоны компании Xiaomi популярны у потребителей благодаря сохранению гарантии в случае разблокировки загрузчика. В компании из Китая отметили, что разблокировка не аннулирует гарантию устройств, но в данном случае имеются некоторые оговорки.

Не так давно сотрудники китайской корпорации опубликовали сообщение, что из-за разблокировки загрузчика произойдет аннулирование гарантии, что вызвало появление многочисленных вопросов у пользователей мобильных гаджетов Redmi и Xiaomi. По словам представителей азиатской фирмы, разблокировка загрузчика необходима для убеждения, что прошивки специалистов могут быть испытаны юзерами, но в это же время гарантия продолжит действовать на смартфонах.

В компании Xiaomi заверили своих клиентов, что опция разблокировки не лишит гарантии. Однако она пропадает, если провоцирует «окирпичивание» с невозможным исправлением при помощи программного обеспечения.