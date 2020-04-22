Американское посольство прокомментировало работу биолабораторий США на Украине

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22.04.2020, 14:53, Новости дня

Посольство США в Киеве заявило, что американские биолаборатории работают на Украине законно. Так дипломаты ответили на заявление партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» о том, что исследовательские центры могут стать источником эпидемий.

«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает на Украине совместно с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и представляющих угрозу токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины», – приводит ТАСС сообщение посольства США.

Дипломаты отмечают, что совместный Международный научно-технический центр на Украине действует в соответствии с международным соглашением 1993 года. Отмечается, что сейчас сторонами биологического центра являются Азербайджан, Европейский союз, Грузия, Молдова, Украина, США и Узбекистан. 

Посольство США утверждает, что «циркулирующая в некоторых кругах Украины» версия об угрозе, которую могут представлять американские биолаборатории, «следует российской дезинформации относительно истинного американо-украинского партнерства в уменьшении биологических угроз».

Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от властей Украины проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий, после появления которых на территории Украины были отмечены вспышки опасных заболеваний. 

В парти заявили, что Международный научно-технический центр на Украине занимается проектами по созданию оружия массового поражения.



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