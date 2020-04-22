 

Интернет-компании снизят качество видео из-за роста нагрузок на сети

22.04.2020, 14:53, Новости дня

Российские интернет-компании и приложения согласились отключить автовоспроизведение контента и ограничить качество воспроизведения видео в связи с ростом нагрузки на сети связи на фоне режима самоизоляции, сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

«Разослали письмо в более чем 100 компаний основных. От всех основных компаний – Mail.ru Group, «Яндекс», «Газпром Медиа Холдинг», «Рамблер», Сбербанк и другие – получили информацию о том, что они применили эти меры. Но самое неожиданное было то, что мы получили массу писем от мелких площадок, которые тоже это применили. То есть фактически массово эти требования были применены, хотя они носили рекомендательный характер», – передает РИА «Новости» слова Иванова.

Он отметил, что трафик на сетях фиксированных и мобильных операторов возрос на 30-35% в связи с самоизоляцией.

«В целом, сети связи справляются с возросшей нагрузкой», – добавил Иванов.

Напомним, школьников во всех регионах перевели на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее эксперты дали оценку устойчивости работы Рунета в условиях коронавируса. Кроме того, в РФ впервые возбудили уголовное дело за срыв дистанционных уроков.



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