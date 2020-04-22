В США рассказали об утилизированной Россией советской “чудо-подлодке” “Лира”

22.04.2020, 14:53, Разное

Эксперты в США рассказали об утилизированной Россией “чудо-подлодке” проекта 705К “Лира”. У этой советской субмарины главным отличием являлась уникальная силовая установка.

Западные источники опубликовали в социальной сети Twitter снимки, демонстрирующие выгрузку активной зоны реактора подводной лодки К-123, изготовленной по проекту 705К “Лира”. Эту процедуру проводили в РФ в 2005 году в порту базирования Северного флота. Эксперт из США изучив фотографии, пояснил об этой “чудо-подлодке”, значительно опередившей время. Первой особенностью субмарины стал реактор БМ-40А, который имел жидкометаллический теплоноситель. На тот момент он не имел аналогов в мире. Работал на топливных элементах с расплавленным металлом, которым являлся свинец-висмут. Топливный элемент и при зарядке отличался малым размером, а при полной выработке он был похож на кирпич. Тем не менее, при своих габаритах, реактор вырабатывал 155 мегаватт, приводя в движение турбозубчатые установки ГТЗА-618, генерирующие 40 тысяч лошадиных сил. При водоизмещении 3180 тонн, боевая машина развивала 42 узла, а по некоторым данным этот показатель мог достигать 50 узлов.

Вес лодки удалось снизить за счёт применения металла, а потому гребные винты позволяли разворачивать её на 180° за 42 секунды, и делалось это на полном ходу. Кроме того, применение множественных автоматических систем дало возможность свести экипаж до 32 человек. Основой новинки, спущенной на воду в конце 80-хх годов прошлого столетия, являлась боевая информационно-управляющая система (БИУС) “Аккорд”.

Эксперт Тайлер Роговэй очень лестно отозвался о К-123. По его мнению, эта подводная лодка побила все рекорды в своё время, поскольку обладала выдающимися тактико-техническими характеристиками. Специалист подчеркнул, советской инженерной мысли недоставало доступа к самым передовым на то время технологиям, но этот дефицит конструкторы компенсировали, создавая совершенные агрегаты и узлы. “Чудо-подлодке” не удалось стать основой подводного флота РФ из-за сложностей в обслуживании аппарата, но многие технологические решения не пропали и до сих пор используются при разработке современных субмарин.