МИД заявил об обострении противоречий между центрами влияния на фоне пандемии

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22.04.2020, 14:53, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса в мире обострились противоречия между центрами влияния, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы наблюдаем, что по мере формирования нового миропорядка обостряется конкуренция между центрами влияния, обостряется борьба за лидерство в будущем. К сожалению, коронавирус не просто не сгладил этот процесс, а скорее его усилил и ускорил», – передает слова Рябкова РИА «Новости».

Он добавил, что все большую роль в международных отношениях играет роль военная сила, так как ослабились и разрушились проверенные временем международные институты «глобального управления и режима контроля над вооружениями».

«Вновь отмечу, что пандемия COVID-19, на наш взгляд, лишь усиливает эти тенденции, выступая их катализатором. Все это требует политико-дипломатического ответа на общемировые вызовы, растет объективный запрос на совместные усилия ключевых международных игроков по их преодолению», – подчеркнул Рябков.

По его словам, РФ заинтересована в укреплении глобальной стабильности, так как нужно понижать градус политического противостояния.

«Мы поддерживаем сбалансированные отношения со всеми центрами силы в различных регионах мира и заинтересованы в укреплении глобальной безопасности и стабильности», – сообщил замминистра.

На прошлой неделе Рябков заявил, что РФ учитывает в своем военном планировании масштабную программу перевооружения стратегических ядерных сил США.



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