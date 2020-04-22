 

Эксперт: Назначение Саакашвили вице-премьером Украины станет недружественным жестом по отношению к Грузии

22.04.2020, 14:48, Новости дня

Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает, что Украина допустит большую ошибку, если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получит там должность вице-премьера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В Киеве не могут не знать, что Саакашвили разыскивается грузинскими властями, что он осужден здесь заочно. Это недружественный жест, не соблюдается элементарное приличие в двусторонних отношениях», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

«Саакашвили работать не способен. Только пиар, ничего больше. Однажды украинцы в этом убедились. Теперь допускают ошибку повторно. Никакой стабилизации Украине от приглашения Саакашвили я не вижу», – сказал он.

По словам Петрэ Мамрадзе, «известны плохие отношения между министром МВД Украины Арсеном Аваковым и экс-президентом Грузии, то есть и в этом плане президент Украины Владимир Зеленский получит новую проблему. Но, видимо, какие-то внутренние интересы возобладали над разумом и прагматизмом».

Кроме того, как считает эксперт, «Саакашвили придаст новой агрессии в отношениях между Киевом и Москвой».

«То есть во всем и везде от Саакашвили будет только деструкция», – подчеркнул эксперт.

Ранее в среду экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве.



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