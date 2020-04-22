Путин назначил нового замглавы СК

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22.04.2020, 14:48, Новости дня

Руководитель Главного следственного управления СК Эдуард Кабурнеев стал зампредом ведомства. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Кабурнеева Эдуарда Валерьевича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня подписания, с 22 апреля.

Ранее Кабурнеев также занимал должность начальника Следственного управления СК РФ по республике Дагестан.



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