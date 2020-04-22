От драки до любви: возлюбленная певца Аарона Картера ждет ребенка

22.04.2020, 14:32, Разное

Кто-то в этот день радостных новостей сообщает о прибавлении в семействе посредством официальных представителей – как, например, актер Джошуа Джексон. А кто-то в первую очередь ставит в известность не журналистов, а своих подписчиков. Таким образом поступил брат Ника Картера, Аарон, который решил рассказать о том, что станет отцом во время live-сессии в Instagram. Для наглядности он даже продемонстрировал на видео позитивный тест на беременность, который сделала его подруга Мелани:

Как можно понять, мы ждем ребенка. Я точно буду занятым отцом. Это официальное объявление: мы беременны.

Для тех, кто мог почему-то усомниться в этих словах, Аарон через несколько часов сделал еще одно заявление – уже в издании People.

Это то, чего мы оба хотим. Мы с Мелани уже предпринимали попытки в этом направлении. Сейчас я сконцентрирован на будущем и своей роли отца семейства. Я хочу быть хорошим папой. Я собран, моя музыкальная карьера в отличном состоянии, я провел турне, выпустил свою линию одежды. Все развивается хорошо, не только музыка. Семья же сейчас стала главным моим приоритетом.

Аарон Картер и Мелани Мартин

Это сообщение – действительно хорошие новости, учитывая те турбулентные времена, через которые в последние месяцы прошла эта пара. Лишь в конце марта Мелани арестовали по подозрению в домашнем насилии, а после отпустили из-под ареста под залог в 50 тысяч долларов. Аарон, который и стал жертвой этого насилия (на руках музыканта зафиксировали следы от царапин), отписался от Мелани в соцсетях и писал, что “это поведение – первый знак того, что человек будет продолжать поступать так и в будущем”. Правда, впоследствии он поддержал подругу словами “Надеюсь, ей окажут необходимую помощь” и вновь подписался на Мартин. Тогда же, в конце марта, по сообщениям портала TMZ, Аарон уже знал, что его возлюбленная ожидает ребенка, но отнесся к ее словам не всерьез и предположил, что она врет. По-видимому, положительный тест на беременность стал доказательством не только для его фолловеров.

Мелани МартинУ самого певца в прошлом также были проблемы с законом: в сентябре 2019 года Ник Картер потребовал у суда выдать его брату запретительный ордер. По сообщениям Картера-старшего, Аарон угрожал убийством его беременной жене Лорен и пребывал в неадекватном состоянии.

C моделью Мелани Мартин Аарон встречается с начала этого года. И, судя по тому, что не так давно он выкладывал в личном блоге фото кольца, а также уже успел набить на лице имя возлюбленной, его намерения довольно серьезны. Тем временем, его отношения с бывшей девушкой – русской моделью Линой Валентиной – закончились довольно плачевно, и в паре вновь нашлось место насилию. Аарон заявлял, что Лина угрожала зарезать его ножом, а после получил запретительный ордер на приближение бывшей подруги. Еще раньше певец выступал с заявлением, что является бисексуалом. При этом все известные прессе на данный момент отношения Аарона были с девушками.

Аарон Картер и Мелани Мартин