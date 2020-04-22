Начались испытания вакцины от коронавируса на людях

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22.04.2020, 14:31, Разное

В Германии начались испытания вакцины от коронавируса COVID-19 на людях. Ее получат 200 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, сообщает Национальная служба новостей.

Как сообщают местные СМИ, разрешение на тестирование выдал Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов. Известно, что тестировать будут сразу несколько видов вакцины. Испытывать их будут только здоровые люди.



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