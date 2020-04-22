 

Цена нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

22.04.2020, 14:30, Новости дня

Цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 12 долларов за баррель.

Аналитическое агентство Argus сообщает, что «стоимость сорта в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении уменьшилась на 5,92 доллара за баррель, до 11,59 доллара за баррель (CIF Роттердам)», передает РИА «Новости».

При этом отмечается, что наиболее низкую цену зафиксировали 1 апреля, тогда за меру российской нефти предлагали 10,54 доллара. Это значение стало минимальным с марта 1999 года.

Ранее в Кремле призвали не оценивать ситуацию с ценами на нефть по одной неделе.

Напомним, в понедельник стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые в истории стала отрицательной, рухнув на 300% – до минус 37,63 доллара за баррель.

До этого котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины обвала американской нефти WTI и последствия этой ситуации для России.



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