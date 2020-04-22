 

Купе BMW 4-й серии в версии M Performance замечено на тестах в камуфляже

22.04.2020, 14:30, Новости дня

Официальный дебют нового купе BMW 4 должен был пройти на выставке в Детройте в начале лета, однако из-за коронавируса мероприятие отменили.

Вместе с тем производитель пока умалчивает обновленную дату презентации, однако в Сети распространяются шпионские снимки купе BMW 4 во время дорожных испытаний. По фотографиям можно заметить усовершенствованную решетку радиатора, улучшенные противотуманные фары, а также стильный передний бампер. Примененный камуфляж оказался достаточно профессиональным, так как большая часть изменений пока остается недоступной.

Предполагается, что новое купе BMW 4 позаимствует двигатели от предыдущей версии. Также эксперты прогнозируют поступление в продажу модели с гибридной установкой и запасом хода 35 километров. Вероятно, премьера новинки состоится в течение нескольких месяцев.



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