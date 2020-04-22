В Минздраве разработали технологию отбора доноров плазмы для лечения коронавируса

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22.04.2020, 14:30, Новости дня

Разработана технология отбора доноров плазмы для лечения коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Очень важный элемент терапии, который сегодня проходит апробацию, это использование иммунизированной плазмы доноров, которые ранее перенесли эту инфекцию. Мы видим, что не каждый переболевший пациент может стать донором этой плазмы, поэтому разработана технология по отбору доноров. Пока она используется как научная технология, мы ее ставим на промышленный поток», – передает ТАСС слова Мурашко.

Как уточняют эксперты, на данный момент государственную регистрацию проходят четыре препарата.

«На государственную регистрацию зашли четыре лекарственных препарата, которые планируется, в том числе, использовать в разных схемах лечения пациентов», – сказал Мурашко.

Глава Минздрава также отметил, что клинические испытания в федеральных клиниках проходят по пяти лекарственным препаратам, в том числе отечественным, для тяжелых пациентов. Так, ситуация с резервом лекарственных препаратов находится на контроле для своевременного пополнения.

Напомним, стало известно о результатах экспериментального лечения COVID-19 в России.

Кроме того, ранее газета ВЗГЛЯД объяснила, зачем при коронавирусе делают переливание крови.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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