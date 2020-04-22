Обнаружены потенциальные препараты для лечения теломерных заболеваний

22.04.2020, 14:30, Новости дня

Команда американских ученых обнаружила несколько молекул, которые способны останавливать процесс клеточного старения, который характерен для теломерных заболеваний.

В ДНК человека есть теломеры, которые состоят из повторяющихся последовательностей ДНК. Во время каждого деления клетки они становятся короче. Ученые обнаружили, что теломераза состоит из фермента TERT, который образуется в стволовых клетках, и некодирующей РНК TERC. Целая сеть генов влияет на работу теломеразы. Чтобы обнаружить ингибиторов PAPD5, которые будут противодействовать таким генам, ученые отобрали 480 веществ и определили самые подходящие.

Как сообщает anonsens.ru, у добровольцев с врожденным дискератозом ученые взяли образцы клеток и испытали отобранные вещества. Тесты на грызунах позволили определить соединения, которые продемонстрировали самые лучшие результаты. В будущем соединения BCH001 и RG7834 эксперты хотят испытать на пациентах с врожденным дискератозом.