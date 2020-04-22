 

Актер Ричард Гир в 70 лет стал отцом в третий раз

22.04.2020, 14:30, Разное

Известный американский актер Ричард Гир в 70-летнем возрасте стал многодетным отцом. Супруга кинозвезды Алехандра Сильва родила ему третьего ребенка.
Общий первенец знаменитостей появился на свет в начале прошедшего года. Как только жена артиста и писательница Алехандра Сильва возобновила собственные силы после родов, она забеременела в очередной раз. Новорожденный малыш является третьим для каждого из супругов: в феврале старшему сыну Гомеру Джеймсу исполнилось 20 лет, он появился на свет в результате брака известного отца с моделью Кэри Лоуэлл. У Алехандры имеется сын от прежних отношений, ему шесть лет.

С нынешней женой актер познакомился через несколько месяцев после разлуки со второй спутницей жизни. Тогда Сильва разводилась с отпрыском американского предпринимателя Роберта Фридландом Говиндом. В первый раз пару вместе заметили пять лет назад на Сицилии, когда влюбленные принимали участие на кинофестивале. В 2018 году звезды узаконили свои любовные отношения, соответствующий праздник состоялся на ранчо Ричарда Гира. Себя он считает самым счастливым человеком на свете, который женат на «красивой, умной, благородной и чувствительной» женщине, способной «готовить лучшие салаты в мире».

Для Гира брак с Алехандрой Сильвой уже третий по счету. Впервые он женился на Сидни Кроуфорд, их союз продлился с 1991 по 1995 года. В ноябре 2002 года Ричард Гир стал мужем Кэри Лоуэлл, которая родила ему сына Гомера. С нынешней супругой он давно знаком и знает ее отца, строительного магната Игнасио Сильву. Первоначально будущие супруги вместе занимались благотворительностью. Через время пара принялась демонстрировать недружеские чувства, а их бракосочетание состоялось два года назад.



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