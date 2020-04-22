Мнение: Не верит в коронавирус и жмет руку кавказцам-диссидентам

22.04.2020, 14:25, Разное

Как крохотная Северная Осетия засветилась во всех заголовках федеральных СМИ? Очень просто: тысячи молодых людей, впавших в конкретное отрицалово, устроили коллективный шабаш «против ковида и за отставку правительства» в центре Владикавказа. В самый разгар пандемии.

Вы не поверите, кто их поддержал…

Есть одна республика в нашей стране, население которой делится, в основном, на пенсионеров и бездельников.

На днях в столице этой республики случился массовый выплеск идиотизма и слабоумия: на центральную площадь Владикавказа вышли порядка 2 000 горячих и заряженных (читать: разъяренных) ковид-диссидентов (людей, которые думают, что коронавируса не существует, и это все выдумка правительства).

Стоя плечом к плечу, что во время пандемии звучит и выглядит достаточно дико, все эти люди требовали отставки главы республики Битарова и всего правительства, а также настаивали на том, что власти используют корону для ограничения гражданских прав и увольнения всех с их работ.

А вот и организатор этого беспредела, оперный певец и активист (чересчур активный, судя по всему) Вадим Чельдиев:

Вы, должно быть, не удивитесь, если я скажу, что это колоритное мероприятие получило широкую поддержку среди членов одной российской партии.

В этот же день господин Зюганов, выступая на интернет-заседании КПРФ, открыто поддержал акцию совершенно глупого протеста во Владикавказе, заявив, что протестующие «все сделали правильно» и, более того, акция была «законной». Это, конечно же, абсолютная ложь.

Тем временем, в России уже под 60 тысяч заболевших, а в южных регионах и крошечных республиках (особенно, учитывая менталитет кавказцев и их любовь ходить по родственникам) зараза расползается с невиданной скоростью.

Чует мое сердце, что из-за такого безрассудства и людей, которые хоть как-то его поддерживают, одним чудесным местом в нашей стране может стать меньше…

Не думают они о будущем! Ни капли!