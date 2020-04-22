 

Порошенко пообещал Украине финансовую помощь от «своих друзей в Брюсселе»

22.04.2020, 14:20, Новости дня

Пётр Порошенко заявил, что Украина в скором времени получит от ЕС более €1 миллиардов финансовой помощи. Как пишут «Вести», по словам экс-президента Украины, который ссылается на «своих друзей в Брюсселе», такое решение «совсем скоро» примет Европейская комиссия.


Reuters

Украина может получить более одного миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза для преодоления последствий эпидемии коронавируса. Как пишут «Вести», по словам экс-президента Украины, главы партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, который ссылается на «своих друзей в Брюсселе», такое решение «совсем скоро» примет Европейская комиссия.

«Совсем скоро Европейская комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 миллиардов евро десяти странам-партнёрам для преодоления последствий эпидемии коронавируса. При этом планируется, что Украина может получить более одного миллиарда евро», — заявил Порошенко. 

По его словам, это «весомое проявление солидарности и поддержки нашего государства со стороны Евросоюза, признак высокого доверия и уважения, которые перестраивались шаг за шагом в течение последних лет».

Экс-президент выразил надежду, что украинская власть сможет быстро «снять все преграды к восстановлению сотрудничества с МВФ и открыть путь для получения этой необходимой помощи от наших европейских партнёров».



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