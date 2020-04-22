 

Глава Минздрава охарактеризовал ситуацию с коронавирусом

22.04.2020, 14:16, Новости дня

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ управляемая, проводимые мероприятия позволили создать дополнительный резерв времени для подготовки сил и средств.

«Эта ситуация сегодняшнего дня… можно назвать ее управляемой, поскольку проводимые мероприятия по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции позволили нам профилактировать пиковую нагрузку на медицинские организации и создать дополнительный резерв времени для подготовки сил и средств», – передает РИА «Новости» заявление Мурашко на заседании координационного совета у премьер-министра.

По его словам,  в регионы направлено почти 80 млрд рублей рублей на развертывание коек и обеспечение всем необходимым для борьбы с коронавирусом.

«На оказание финансовой помощи регионам направлено в общей сложности почти 80 миллиардов рублей для обеспечения оборудованием, для подготовки коечной сети, обеспечения кислородом и так далее», –сказал он.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Штаб сообщает, что «за последние сутки в РФ подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах». При этом 43,4% пациентов «не имели клинических проявлений болезни». Кроме того, зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 547 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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