Участник осетинского схода лично убедился в тяжелом положении врачей

22.04.2020, 14:16, Новости дня

Один из участников схода во Владикавказе, Владислав, по приглашению врачей пришел в отделение, где лечат больных коронавирусом, и убедился, насколько тяжело приходится медикам в нынешних условиях. Он признал, что митинг «того не стоил».

«Правда, вирус существует. Нелегко приходится врачам. Я 20 минут нахожусь в этом костюме, мне уже плохо становится», – сказал он на видео, опубликованном Telegram-каналом Mash.

Он признал, что митинг того не стоил.

«Пожалуй, люди подвергли себя очень серьезной опасности», – сказал Владислав.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о сходе в Северной Осетии, где люди массово нарушили режим самоизоляции.