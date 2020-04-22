ВОЗ заявила о ранней стадии пандемии коронавируса в мире

22.04.2020, 14:16, Новости дня

Мир пока находится на ранних стадиях пандемии коронавируса, прогнозы о пиках распространения болезни и ее волнах в конкретных странах делать пока нельзя, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«В целом мир все еще находится на ранних стадиях пандемии. Пока нельзя делать прогнозы относительно того, когда вспышка в каждой конкретной стране достигнет максимума, и где и когда можно ожидать последующих волн. Сейчас необходимо сосредоточиться на сокращении передачи вируса и спасении жизней», – передает ее слова РИА «Новости».

Она заявила, что ни одна математическая модель или прогноз экспертов не могут ответить на все вопросы, хотя и полезны для определения тенденций.

По словам Вуйнович, замедлению эпидемии способствует только строгое соблюдение мер.

«Мы надеемся, что в тех регионах, где случаи были только что импортированы и где есть кластеры, интенсивное, даже можно сказать, «агрессивное» выявление случаев и отслеживание контактов, их изоляция и карантин будут активно применяться для предотвращения местной передачи. Важно, чтобы в тех местах, где осуществляются меры социального и физического дистанцирования, также шло их строгое соблюдение, в дополнение к строгим гигиеническим мерам и профилактике инфекций среди медицинских работников», – добавила она.

Она отметила, что до появления вакцины и методов лечения коронавируса страны будут продолжать усиливать или ослаблять меры на протяжении всей пандемии.

«Тщательная оценка рисков и поэтапный подход необходимы для того, чтобы сбалансировать преимущества и потенциальный вред от корректировки применяемых мер, чтобы не допустить повторного возникновения случаев COVID-19 и угрозы здоровью населения. До тех пор, пока не будут доступны эффективные фармацевтические вмешательства (например, методы лечения и вакцины), странам, скорее всего, придется продолжать усиливать или ослаблять меры на протяжении всей пандемии», – сказала Вуйнович.

Она добавила, что решения об ужесточении, ослаблении или повторном введении мер необходимо обосновывать научными данными и реальным опытом с учетом других факторов – экономических, факторов безопасности, прав человека, продовольственной безопасности, общественного мнения и приверженности соблюдению мер.

Ранее ВОЗ заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ может ухудшиться, если россияне перестанут соблюдать меры защиты от коронавируса, это касается в том числе возможных последующих вспышек заболевания.