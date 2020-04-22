Единственный хоспис Екатеринбурга отдали под лечение коронавирусных больных

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22.04.2020, 14:14, Новости дня

Отделение паллиативной медицинской помощи Центральной городской больницы №2 города Екатеринбурга, где содержатся тяжелобольные, в том числе с онкологическими заболеваниям, переоборудуют в инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. 

“Проблем с онкологией в городе и области на сегодняшний день гораздо больше, чем с коронавирусом. Для меня это удивительное решение, абсолютно некомпетентное, которое вызовет гораздо больше проблем”, – рассказал он.

Ройзман также заявил, что пациентов хосписа собираются выписывать 24 апреля, несмотря на то, в городе есть пустующие больничные помещения, которые можно перепрофилировать под больных с коронавирусом. Однако власти решили это сделать именно с “одним из лучших хосписов в стране, действующим на 50 палат”, – заметил он. 

В Управление здравоохранения Администрации Екатеринбурга подтвердили закрытие медучреждения и его переоборудование. Власти заявили, что выписанным пациентам будут оказывать паллиативную помощь выездные бригады.

“Как только ситуация стабилизируется, паллиативное отделение больницы вновь будет перепрофилировано и будет готово принимать паллиативных пациентов Екатеринбурга”, – заявили в ведомстве.

Всероссийская организация пациентов сообщила, что из-за перепрофилирования стационаров под борьбу с коронавирусом, пациентам с тяжелыми болезнями стало намного труднее получать необходимое лечение. Жалобы в Минздрав России на эту тему направили из 18 регионов. 

С проблемами в получении лечения столкнулись пациенты с ревматическими заболеваниями, воспалительными заболеваниями кишечника, суставов, синдромом короткой кишки, несовершенным остеогенезом, муковисцидозом, первичным иммунодефицитом и хроническими гепатитами (В и С), сказано в письме, направленном в ведомство.

 



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