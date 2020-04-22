 

В Кыргызстане с начала года на 65% выросло количество случаев домашнего насилия

22.04.2020, 14:14, Новости дня

В 2020 году в период с января по март правоохранительные органы Кыргызстана зарегистрировали 2319 обращений из-за случаев насилия в семье, сообщает МВД Кыргызстана. По сравнению с за аналогичным периодом 2019 года количество жалоб на семейное насилие выросло на 65%. 95% пострадавших – это женщины в возрасте от 21 до 50 лет.

За три месяца было зафиксировано восемь убийств на почве семейного насилия, это также в два раза больше, чем тот же период прошлого года (по официальным данным). 

За три месяца милиция Кыргызстана по этим заявлениям возбудила 105 уголовных дел о причинении нетяжелого вреда здоровью, 144 дела об истязаниях и 138 уголовных дел по фактам причинения тяжкого вреда здоровью, сообщили в ведомстве. 2682 случая домашнего насилия попали под административные статьи, в основном это побои и мелкое хулиганство. 

О том, что из-за эпидемии коронавируса во многих странах в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия, сообщала ООН. В России девять общественных организаций, работающих с жертвами домашнего насилия, также попросили власти принять срочные меры для обеспечения защиты и помощи пострадавшим женщинам в условиях карантина. Несколько женщин-депутатов Госдумы России ​предложили ​ не наказывать пострадавших от семейных конфликтов за нарушения карантина, обязать полицейских оперативно реагировать на заявления о насилии в семье и защищать жертв, а также создать координационные центры для помощи жертвам насилия.

Депутатки отметили и выросшее количество обращений на российский телефон доверия жертв домашнего насилия – в марте 2020 года их стало больше на 24%.  



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