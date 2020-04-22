 

В Кургане уволили полицейского за взятку роллами

22.04.2020, 14:09, Разное

Сотрудник ГИБДД был уволен в Кургане за получение продуктовой взятки. Награду он получил в виде роллов «Филадельфия».
Согласно информации, озвученной в местных правоохранительных органах, 5 февраля инспектор остановил жителя Кургана, который не имел при себе полиса ОСАГО и водительского удостоверения. При этом сотрудник полиции принял решение не привлекать нарушителя к административной ответственности, несмотря на отсутствие нужной документации, потому как надеялся на получение вознаграждения. Взятку ему вручили спустя несколько дней: через третье лицо инспектор обзавелся сетом роллов общей стоимостью 1050 рублей. После обнародования этой информации правоохранителя уволили.

Ранее в Костроме сотрудник полиции помог вернуть законной владелице сумму денег в размере 267 тысяч рублей. Эти материальные ресурсы директор мебельного магазина намеревалась отнести в банк для последующей выплаты зарплаты подчиненным, но потеряла их. Деньги нашла прохожая и отнесла их в участок. В итоге расследования полицейские разыскали хозяйку и вернули ей пропажу.



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