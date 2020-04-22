Синоптик связал «суперлето» в РФ с пандемией и изменением климата

22.04.2020, 14:08, Новости дня

Из-за распространения коронавирусной инфекции некоторые производства перестали функционировать, в связи с чем уменьшилось количество выбросов в атмосферу, что, непосредственно, повлияло на климат, в том числе в России, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На данный момент в Сибири наблюдается июльское тепло – температуры доходят до 27-28 градусов – руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее назвал это явление «суперлетом». Тишковец объясняет, что такой термин подразумевает, что в этой части РФ ожидаются новые температурные рекорды. При этом в центральной части апрель выдался холоднее обычного (на 2-3 градуса ниже нормы).

«Все это указывает на изменение климата. Немного не оправдались наши долгосрочные прогнозы на эту весну, потому что мы все-таки ожидали, что в целом весна будет чуть-чуть теплее, чем по многолетним нормам. Здесь замешан такой фактор, как коронавирус. Дело в том, что на фоне резкого спада экономической активности, выбросы в атмосферу уменьшились как минимум на 500 миллионов тонн углекислого газа. Соответственно, в течение года эта цифра вырастет до двух миллиардов тонн», – объясняет Тишковец.

Поэтому идет снижение по всей толщи атмосферы, в 10 раз уменьшилось количество загрязняющих веществ, продолжает синоптик. Для наглядности он приводит пример: когда снимаем с теплицы пленку – уменьшается парниковый эффект, соответственно начинает падать средняя температура. Именно так и можно объяснить все нынешние изменения и колебания.

Что касается нынешних показателей, то в Гидрометцентре предупредили, что в столичном регионе ожидается аномальное похолодание с дождем и сильным ветром, температура останется ниже среднесуточной нормы апреля на 3-4 градуса, то есть днем воздух прогреется до +8.

«До конца этой недели температура воздуха в европейской части РФ будет оставаться на 5-7 градусов ниже климатической нормы – мы вновь будем отброшены назад на три недели. Ну и, конечно, все это будет сопровождаться неустойчивой погодой: облаками, осадками в разной фазе, по температуре в ночные часы это околонулевые показатели (от -2 до +3), а днем в лучшем случае будет +5-10 градусов, не больше», – говорит Тишковец.

Синоптик рассказывает, что к концу следующей недели можно ожидать постепенное потепление, так как, возможно, на европейскую часть РФ начнет распространяться атлантическое тепло. Температура в ночное время уже не будет опускаться ниже нуля, а днем ожидается +10-15 градусов.

«С приходом мая я думаю, что весна уже пойдет в наступление. Не могу сказать, что будет очень тепло. Май, по нашим прогнозам, будет умеренным по температурному режиму. Для Москвы в это время нормой по многолетним значениям считается около +7 градусов ночью и +18 днем», – рассказывает Тишковец.