Саакашвили заявил о предложении Зеленского стать вице-премьером

22.04.2020, 14:08, Новости дня

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

«Для меня большая честь получить от президента [Украины Владимира] Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам», – написал Саакашвили в Facebook.

По его словам, у него была «очень содержательная и полезная беседа» с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, на протяжении которой они «детально обсудили все вопросы, связанные с возможной работой в правительстве».

Саакашвили добавил, что рассматривает это предложение «с очень большой ответственностью». Также он пообещал представить в Верховной раде «программу неотложных изменений».

Ранее СМИ сообщали, что Саакашвили намерен выдвинуться кандидатом на пост мэра Одессы от партии «Слуга народа».