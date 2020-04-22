Доклад: Китай, Россия и Иран координируют пропагандистские усилия

22.04.2020, 14:06, Новости дня

Китай, Иран и Россия используют кризис с коронавирусом для пропагандистской и дезинформационной атаки на США. Об этом, по данным газеты Politico, предупреждает Госдепартамент в непубличном докладе.

В докладе утверждается, пишет издание, что власти трех стран продвигают несколько одинаковых тезисов: что новый коронавирус является американским биологическим оружием, что США зарабатывают на кризисе политические очки, что вирус не пришел из Китая, а его распространили американские войска.

Кроме того, распространяются такие сообщения, что американские санкции убивают иранцев, что принятые Китаем меры были замечательными, в то время как США проявили безалаберность, что власти Китая, Ирана и России хорошо справляются с кризисом, в то время как экономика США не оправится от нанесенного эпидемией ущерба.

Доклад, который не предназначен для публичного распространения, но попал в распоряжение Politico, был подготовлен Центром глобального взаимодействия – молодым подразделением Госдепартамента, изучающим глобальные информационные войны.

В нем говорится, что хотя правительства трех стран продвигали одинаковые тезисы и раньше, глобальная пандемия ускорила совмещение их посланий, пишет газета. Часть этой дезинформации производится принадлежащими государству СМИ, а в некоторых случаях сообщения исходят от самих государственных органов. Например, сайт, который находится в ведении министерства обороны России, поддерживает теорию заговора, согласно которой миллиардер Билл Гейтс причастен к созданию вируса.