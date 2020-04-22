Финал орфографического конкурса Spelling Bee отменен из-за коронавируса

22.04.2020, 14:06, Новости дня

Ежегодный национальный конкурс на знание орфографии Spelling Bee, который проводит медиакомпания Scripps, отменeн впервые со времен Второй мировой войны.

Организаторы пришли к выводу, что «нет возможности уверенно установить новую дату в 2020 году».

Общенациональный финальный этап конкурса должен был пройти 24 мая в Оксон-Хилл в Мэриленде. Однако сохраняющиеся опасения по поводу коронавируса и неопределенности в вопросе о том, когда снова будут разрешены массовые скопления людей, вынудили организаторов отменить мероприятие.

Дети, которые в этом году заканчивают восьмой класс, не смогут принять участие в конкурсе 2021 года.