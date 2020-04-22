 

Финал орфографического конкурса Spelling Bee отменен из-за коронавируса

22.04.2020, 14:06, Новости дня

Ежегодный национальный конкурс на знание орфографии Spelling Bee, который проводит медиакомпания Scripps, отменeн впервые со времен Второй мировой войны.

Организаторы пришли к выводу, что «нет возможности уверенно установить новую дату в 2020 году».

Общенациональный финальный этап конкурса должен был пройти 24 мая в Оксон-Хилл в Мэриленде. Однако сохраняющиеся опасения по поводу коронавируса и неопределенности в вопросе о том, когда снова будут разрешены массовые скопления людей, вынудили организаторов отменить мероприятие.

Дети, которые в этом году заканчивают восьмой класс, не смогут принять участие в конкурсе 2021 года.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Путин поручил отправить планы регионов по борьбе с коронавирусом в Госсовет

06.02 / Названа вероятная причина авиакатастрофы в Стамбуле

10.03 / Число жертв коронавируса в Китае достигло 3136 человек

17.02 / ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском вооруженном формировании

16.03 / Заболевший коронавирусом петербуржец перечислил симптомы заболевания

21.04 / Песков ответил на вопрос о планах нового разговора Путина и Трампа

10.03 / В разгар коронавируса Трамп обещает «очень существенную помощь» пострадавшим

16.02 / Подтверждены некоторые характеристики смартфона iQOO 3 5G

10.03 / ООН отмечает эскалацию агрессии против оппозиции в Венесуэле

12.03 / Владимир Путин оценил отток капитала из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска