 

“Спартак” поздравил бывшего тренера Карреру с днем рождения

22.04.2020, 14:05, Новости дня

Московский "Спартак" поздравил бывшего тренера Массимо Карреру с днем рождения. Итальянскому специалисту исполнилось 56 лет.

"Спартак" поздравил Карреру в официальном твиттере клуба. Часть поздравления была написана по-итальянски. "Buon Compleanno, Massimo! Бывшему тренеру "Спартака" Массимо Каррере сегодня исполняется 56 лет. Поздравляем Массимо с днем рождения, желаем успехов и новых трофеев в тренерской карьере".

Массимо Карреры тренировал "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. При нем "Спартак" выиграл чемпионат РФ в сезоне 2016-17, впервые с 2001 года. Летом 2017 "Спартак" стал обладателем Суперкубка страны. В настоящее время Каррера тренирует греческий АЕК.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Где и за какую сумму можно сдать анализ на коронавирус в Москве и области

13.04 / Индийские железные дороги переделывают вагоны в госпитали-изоляторы

04.02 / Си Цзиньпин собрался приехать в Москву на День Победы

26.03 / Российские ученые обучили нейросеть находить коронавирус на снимках флюорографии

22.04 / Как работают коронавирусные жулики

24.02 / “Коли ховають молодих”. alyona alyona выпустила трек памяти Дани Дидыка. Аудио

20.03 / Украине предсказали катастрофические последствия от коронавируса

16.02 / Порошенко на переговорах в минском формате говорил на английском языке

27.03 / Российский рынок акций перешел к снижению

19.03 / SpaceX планирует запустить астронавтов к МКС в мае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска