 

Решение об открытии парикмахерских и салонов красоты примут к концу недели

22.04.2020, 14:05, Новости дня

Некоторые службы быта могут возобновить работу в Ленинградской области. Об этом рассказал зампредседателя областного правительства Дмитрий Ялов. Речь идет о салонах красоты и парикмахерских, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Уточняется, что решение об изменении режима работы организаций власти региона смогут принять до конца этой недели. За это время необходимо оценить ситуацию с распространением эпидемии коронавируса, уточнить цифры по количеству заболевших. Если работа парикмахерских и возобновится, то только там, где эти значения будут минимальными, сообщил Дмитрий Ялов.

Также на заседании обсудили, как в создавшейся ситуации можно поддержать малый и средний бизнес в регионе. Сильнее всего пострадали предприятия общественного питания, туристические организации, фитнес-центры. Им власти планируют предложить ряд финансовых послаблений. В том числе, отменить плату за наем помощения. Среди других возможных мер поддержки — кредиты под ноль процентов, микрозаймы, переобучение.

Открыта горячая линия для предпринимателей, а также для тех, кто из-за эпидемии остался без работы: 8-800-200-34-11.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



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