 

Ничего не летает и не ездит. К чему приведет мировой кризис коронавируса

22.04.2020, 14:05, Новости дня

Отрицательная цена на нефть, зафиксированная накануне в США, свидетельствует, что коронавирус обрушил экономику, и не только американскую, но и Европы, Китая, Юго-Восточной Азии. Такое мнение высказал колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"У нас глобальный экономический кризис, в котором ничего не летает и не ездит. Спрос на нефть упал катастрофически. В результате емкости оказались переполненными. И, во избежание больших штрафов, многие вынуждены отдавать свою нефть и еще доплачивать за то, чтобы ее забрали", — отметил американский эксперт.

 

По его мнению, такое положение вещей может продлиться еще несколько дней. Затем контракты будут переформатированы, и цена на нефть вновь начнет расти, но достаточно медленно.
Это приведет к страшному кризису на нефтяном рынке, считает эксперт. Он подчеркнул, что уже сейчас в ряде нефтяных компаний идет массовое сокращение штата.

Ариэль Коэн не сомневается: в целом кризис коронавируса – испытание на прочность для всех стран, народов и отраслей жизнедеятельности.

По сведениям эксперта, на борьбу с коронавирусом в США Трамп должен бросить от 5-6 триллионов долларов, которые "повиснут на шее у налогоплательщиков как бремя увеличенного долга".
Колумнист Forbes считает, что сделать это будет очень сложно, особенно если сейчас США не смогут найти общего языка с Поднебесной. "Если мы его не найдем, то втянемся в тяжелейшее долгосрочное противостояние с Китаем. Это будет уже новый виток холодной войны", — заключил Коэн.



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