В OnePlus Concept Two нет отверстий для камер

22.04.2020, 13:53, Разное

На просторах интернета появились новые сведения о смартфоне OnePlus Concept Two. На рынок данный гаджет выйдет с выдвижным блоком с фронтальной и основной камерами.

В начале нынешнего года общественность узнала о модели OnePlus Concept One, среди особенностей которой стоит назвать основную исчезающую камеру. В настоящий момент в мировой Сети имеются неофициальное рендерное изображение мобильного девайса Concept Two, существенно отличающегося от первого устройства конструкцией камер. По мнению информаторов, такие рендеры специалисты создали, принимая во внимание патентные фотографии, которые прежде утекли в Сеть.

Согласно данным кадрам, новый смартфон OnePlus Concept Two выйдет на мировой рынок с большим выдвижным блоком, располагающимся в верхней центральной части корпуса, там будут находиться фронтальная и основная камеры. Первая получила от китайских разработчиков два датчика, в основной – их три и двойная светодиодная вспышка. Все сенсоры сосредоточены таким образом, чтобы передние не «наступали» на задние и не могли мешать друг другу в выдвижном тонком модуле. Новый гаджет может быть оснащен дисплеем-водопадом с располагающимися слева физическими клавишами управления, а дактилоскопический сканер поместится под экраном.

Ранее сообщалось об анонсе на территории Индии смартфонов OnePlus 8T и 8T Plus, после чего последовало уменьшение стоимости гаджетов серии 7T. Например, девайс с 128 Гб собственной памяти теперь можно приобрести за 456 американских долларов. Pro-модификация с 8/256 Гб памяти обойдется потенциальному покупателю в 625 долларов США.