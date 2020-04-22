Галкин с сыном устроил домашнюю дискотеку под песню «Гудбай, мой мальчик!»
22.04.2020, 13:53, Разное
Максим Галкин и Алла Пугачева благодаря своим шестилетним двойняшкам Лизе и Гарри не скучают в самоизоляции, организовывая домашние концерты и проводя магические обряды. Теперь юморист вместе с сыном устроил дискотеку под хит 80-х «Гудбай, мой мальчик!».
Галкин, водрузив на плечо раритетную радиолу, подпевает звучащей песне и двигает головой в такт музыке. Гарри пританцовывает рядом, стараясь повторить за отцом движения, драматично закатывая глаза и размахивая полотенцем. В конце ролика мальчик посылает в камеру воздушные поцелуи под смех родителей.
«Домашняя дискотека» от Гарри и Максима Галкина пришлась по вкусу фолловерам. «Хитовые пацаны», как назвала знаменитого отца и его сына одна из поклонниц, получили много слов благодарности за подаренный позитив, обеспечивший хорошее настроение на весь день.
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