 

Мишустин раскритиковал губернаторов за формализм в ситуации с коронавирусом

22.04.2020, 13:53, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что некоторые губернаторы формально отнеслись к исполнению поручений президента Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса.

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов Российской Федерации отнеслись к этой задаче формально», – сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС.

Он напомнил, что остается меньше недели на выполнение поручения.

«Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными», – сказал премьер.

Мишустин раскритиковал регионы за долгое раскассирование денег, которые направлены из федерального бюджета.

«Процесс раскассирования доведенных средств идет недопустимо медленно, в ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%. Необходимо оперативно нарастить темпы. Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим», – сообщил председатель правительства.

По его словам, вряд ли можно назвать удовлетворительной нынешнюю ситуацию с оснащенностью и готовностью медицинских учреждений в регионах к борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что президент напомнил о формировании медицинских бригад, готовых работать с пациентами с коронавирусом, в каждом регионе.

«Прошу вас лично убедиться, что для этого достаточно как врачей, так и среднего медицинского персонала. А если необходимо, привлекайте сотрудников медицинских вузов, училищ, которые готовы к работе с такими пациентами», – обратился к губернаторам Мишустин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предупредила регионы о росте темпов заражения коронавирусом и необходимости немедленного реагирования.



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