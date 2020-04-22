В Минздраве призвали продлить ограничения на майские праздники

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22.04.2020, 13:53, Новости дня

Ограничительные меры в РФ необходимо продлить на майские праздники, сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Если мы посмотрим, в других странах, где уже четкие тенденции к снижению… они не отменяют эти меры по самоизоляции, меры по дистанцированию социальному, послабления есть, но меры сохраняются, поэтому у нас в стране я думаю, что они должны быть сохранены, а после майских праздников будет видно уже», – цитирует РИА «Новости» Брико. 

Он добавил: пока рано говорить о том, что РФ достигла пика и вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. 

«Последние несколько дней прирост 8-10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15-17%, но говорить о том, что мы достигли пика и тем более плато, преждевременно, нужно отслеживать ситуацию», – сказал он. 

По словам эпидемиолога, еще минимум неделю надо наблюдать за ситуацией, чтобы сделать какие-то заключения. 

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что пик по заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, еще не достигнут. 

Напомним, в РФ за последние сутки подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 547 человек. Суточная заболеваемость снизилась на 406 случаев.



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