 

Назван процент летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в России

22.04.2020, 13:53, Новости дня

Летальность среди пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию составляет в РФ менее 1% от числа заразившихся, сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Летальность у нас – 0,8, в Москве еще ниже, чем в целом по стране», – передает РИА «Новости» слова Брико.

Ранее сообщалось, что в РФ за минувшие сутки подтвердили 5236 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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