Кремль осудил фейки ряда СМИ по коронавирусу

22.04.2020, 13:48, Новости дня

Публикация ложной информации о коронавирусе или по другим темам уничтожает реноме самих изданий, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В Кремле в целом негативно относятся к публикации ложной информации, будь то о событиях в Сирии, будь то о международных делах, будь то о коронавирусе», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, как в Кремле относятся к публикации фейков о ситуации в Сирии.

По его словам, «в такие нелегкие моменты» распространение фейков является очень плохой практикой.

«Когда речь идет о публикации действительно ложной информации, это никоим образом не поднимает реноме изданий, а, наоборот, уничтожает их реноме и опускает их на мусорный уровень», – заключил представитель Кремля.

Напомним, ранее Генпрокуратура выявила фейки о сотнях погибших от коронавируса.