Женщина с симптомами ОРВИ умерла во время КТ в Москве

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22.04.2020, 13:48, Новости дня

В Москве женщина с симптомами ОРВИ, обратившаяся в один из центров компьютерной томографии, умерла во время процедуры, информирует департамент здравоохранения города.

«Женщина обратилась самостоятельно с симптомами ОРВИ для диагностики, без признаков дыхательной недостаточности, с невысокой температурой (37 градусов). Во время одной из процедур она почувствовала резкое ухудшение состояния», – сообщается на сайте департамента.

Врачи начали реанимировать женщину, но она скончалась до приезда бригады скорой помощи, которая прибыла в течение семи минут.

«Смерть наступила внезапно. В течение последних трех недель в скорую женщина не обращалась. Последний раз она была в поликлинике 16 апреля по поводу травмы. Причина смерти будет установлена по результатам вскрытия», – добавили в департаменте.

В ноябре 2019 года СМИ сообщали, что пациент, дожидавшийся приема, умер в стоматологической клинике Москвы.



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