Семья Стивена Хокинга отдала его аппарат ИВЛ больнице в Кембридже

22.04.2020, 13:48, Новости дня

Семья известного британского астрофизика Стивена Хокинга передала кембриджской больнице Royal Papworth аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которым ученый пользовался при жизни.

«Больница Royal Papworth была особенно важна для моего отца, который находился на ИВЛ и которому она помогала пережить порою трудные времена. Мы поняли, что она [больница] будет на переднем краю борьбы с эпидемией COVID-19, поэтому связались с некоторыми из наших старых друзей, спросив, можем ли мы помочь. После смерти нашего отца мы вернули все медицинское оборудование, которым он пользовался и которое принадлежало Национальной службе здравоохранения (NHS), но были некоторые вещи, которые он купил для себя. Сейчас мы передаем их NHS в надежде, что они помогут в борьбе с коронавирусом», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Кембридж индепендент» слова дочери астрофизика Люси Хокинг.

Астрофизик Стивен Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, личность Хокинга не менее знаковый для нашей эпохи образ, чем его научные достижения.