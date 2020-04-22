Профессор Пауль Фогт: смертность от COVID-19 примерно в 20 раз выше, чем от гриппа

22.04.2020, 13:40, Разное

Все как в фильме «Заражение»

В своей второй рукописи Фогт указывает на то, что сравнение абсолютного числа инфицированных и абсолютных показателей смертности между странами не отражает четкой картины с распространением вируса.

«Смертность от КОВИД-19, как мы это увидели на примере закрытых популяций (круизных судов), примерно в 20 раз выше, чем смертность от гриппа. Сравнение абсолютного числа инфицированных и абсолютных показателей смертности между странами или кантонами – нонсенс. Это все равно, что утверждать, что в США автомобилей больше, чем в Андорре. Для того чтобы такие сравнения были сопоставимы, показатели смертности должны быть рассчитаны на 100 000 жителей, и число пациентов в отделениях интенсивной терапии также должно быть приведено в расчете на 100 000 жителей», – информирует профессор.

По его мнению, корректнее было бы разделить количество смертей сегодня на количество фактически инфицированных людей (включая незарегистрированные случаи) 16 дней назад — именно столько проходит в среднем между инфицированием и смертью. Поэтому необходимо сравнивать общее количество погибших с общим количеством инфицированных 16 дней назад.

«Этот метод называется «Kaplan Meier Estimator» и используется всеми компаниями по страхованию жизни. Почему этот метод никогда не использовался во время пандемии COVID-19? Я думаю, потому что это указывало бы на более высокий уровень смертности, на котором не хочется заострять внимание», – информирует Фогт.

Он напомнил, что в период с 2001 по 2019 год в Германии от серологического гриппа и/или подтипов гриппа умерло 5575 человек, т.е. в среднем 310 человек в год при населении около 82 миллионов жителей. В Швейцарии всего за 45 дней жертвами пандемии КОВИД-19 стали уже 1368 пациентов — при населении в 10 раз меньшем, чем в Германии, и несмотря на карантинные меры. Коронавирус гораздо страшнее обычного гриппа, убежден Фогт.

Профессор жестко раскритиковал политику западных стран в борьбе с пандемией, заявив, что их ничему не научил опыт Китая, Южной Кореи, Тайваня или Сингапура, где удалось обойтись без национального локдауна. Сегодня в этих странах на 100 тысяч жителей приходится лишь малая часть того, что сейчас переживает Европа и США. Вирус распространяется с ежедневной скоростью 40%, то есть одна неделя такой задержки означает в 100 раз больше инфицированных и умерших людей.

«У нас было два месяца, чтобы изучить опыт Ухани», – сетует профессор отметив, что мы все стали героями фильма «Заражение», в котором политики говорят то же самое, что мы сейчас слышим с экранов.

Сезонная инфекция или Апокалипсис?

В своей колонке Пауль Фогт описал пять возможных сценариев дальнейшего развития событий.

Сценарий первый и самый желательный: COVID-19 остается сезонно рецидивирующей инфекцией со значительно более высокой смертностью по сравнению с гриппом.

Сценарий второй: вирус становится эндемически укоренившимся в популяции, но появится возможность купировать локализованные вспышки без жестких карантинов.

В случае реализации третьего сценария COVID-19 эндемически укрепится среди населения, но все проблемы решит вакцинация, аналогичная вакцинации против гепатита В.

Также есть вероятность появления эффективной противовирусной комбинированной терапии, аналогичной ВИЧ. В то время как пациент с ВИЧ должен лечиться всю жизнь, коронавирусная инфекция потребует только 10-дневной «тройной терапии», компоненты которой уже известны и сейчас проходят клинические испытания. В рамках такого сценария коронавирус станет заболеванием, которое можно диагностировать в домашних условиях с помощью теста, аналогичного тесту на беременность, и вылечиться амбулаторно в течение 5-10 дней.

Вместе с тем профессор допускает реализацию самого худшего сценария, похожего на Апокалипсис: коронавирус ведет себя сезонно и осенью настигает нас в мутированной форме. Тогда все будет как страшном сне.

«Если в скором времени не будет разработана вакцина или терапия, то при новой вспышке COVID-19 осенью 2020, мы столкнемся с теми же проблемами, что и сейчас», – предостерегает Пауль Фогт.