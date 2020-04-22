Мнение: Как сеть украинских ультранационалистов проникла в Консервативную партию Канады

22.04.2020, 13:38, Разное

О нацистском лобби в канадских политических кругах и о подоплеке предложений разместить на Донбассе войска Канады.

Как сеть украинских ультранационалистов проникла в Консервативную партию Канады, чтобы лоббировать военный конфликт

Бывшая когда-то подпольной сеть фашистских идеологов, которых украинское канадское сообщество избегало за «преступные идеи», сегодняшнее канадское ультранационалистическое бандеровское лобби является крупным политическим игроком. Недавно оно столкнулось с бывшим премьер-министром Стивеном Харпером и главными претендентами на руководство в его Консервативной партии.

Месяц назад в Торонто бывший премьер-министр Канады и супертяжеловес Консервативной партии Стивен Харпер приветствовал аудиторию украинских канадцев: «Слава Украине!»

Аудитория Харпера ответила на его крик «Слава Украине!» завершив приветствие украинского националистического движения, которое когда-то возглавлял печально известный фашист Степан Бандера: «Героям Слава!» Другими словами, «Слава героям!» которые, фактически, сотрудничали с нацистской Германией во время оккупации Украины во Второй мировой войне.

Харпер выступил в качестве основного гостя на торжественном мероприятии, посвященном 70-летию Лиги украинских канадцев (LUC) и ее газеты «Хомин Украины» («Украинское эхо»), а также 65-летию Лиги украинских канадских женщин (LUCW). Мероприятие завершило трехдневный съезд Лиг, проводимым в третий раз.

22 февраля состоялась торжественная церемония, которая состоялась через шесть лет и один день после того, как президент Украины Виктор Янукович бежал из своей страны после Евромайдана «Революции достоинства» в Киеве, на котором проевропейские протестующие и крайне правые уличные бойцы свергли свое ориентированное на Россию правительство.

Благодаря так называемой «Канадской конференции в поддержку Украины» (CCSU) многие ведущие консерваторы Канады подружились с исторически преступной, фашистской сетью украинских националистов, которая оставалась приверженной тому, чтобы подтолкнуть Запад к войне с Россией еще до окончания Второй мировой войны. Сегодня последователи давно умершего нацистского коллаборациониста Степана Бандеры соперничают с украинскими неонацистами, чтобы возглавить очередную «революцию» – на этот раз против украинского президента Владимира Зеленского и его шагов к миру с Россией.



Слева направо: президент LUC Роман Медик, Стивен Харпер, президент LUCW Галина Винник, президент ISCU Борис Потапенко

Во время Холодной войны бандеровцы агитировали за объявление возглавляемой США «священной освободительной войны “против Советской России – Третьей мировой войны – возлагая свою веру на правительство Соединенных Штатов, чтобы освободить советскую” тюрьму наций» силой, и сделать это, не уничтожая их в процессе с помощью ядерного оружия. Аналогично, во время Второй мировой войны Организация украинских националистов во главе с Бандерой (ОУН-Б) изначально рассчитывала на то, что нацистская Германия “освободит” Советскую Украину, хотя Адольф Гитлер и не собирался этого делать.

The LUC-это канадское острие CCSU и международная Коалиция НПО, связанных с десятилетиями тщательно скрываемым культом личности, сосредоточенным вокруг Степана Бандеры. Лига украинских канадцев играет ведущую роль в украинском канадском Конгрессе и украинском Всемирном конгрессе, первым вице-президентом которого (из Австралии) является нынешний лидер ОУН-Б. “На переднем крае украинских вопросов”-это лозунг LUC.

Бандеровская ОУН-Б, экстремистская” революционная «фашистская организация, осуществила многочисленные жестокие погромы евреев по всей Западной Украине в 1941 году, прежде чем проникнуть в нацистские вспомогательные полицейские подразделения, которые служили на фронтах “Холокоста пулями». «Бандера стремился стать фюрером пронацистской украинской диктатуры, но был отвергнут Гитлером, а затем и ЦРУ. Он уже начал терять всякий смысл, когда в 1959 году убийство, совершенное КГБ в Мюнхене, превратило его в любимого ультранационалистического мученика.

В ходе Холодной войны ЦРУ попыталось создать конкурирующую, так называемую “демократическую” фракцию ОУН-Б, которую также возглавляли бывшие нацистские военные преступники, сотрудничавшие с нацистами. Но более радикальные, фашистские бандеровцы в конечном итоге захватили украинские общины по всему миру во имя антидемократического “Украинского фронта освобождения». «ОУН-Б стремилась установить" диктатуру в изгнании“, как говорит историк Пер Андерс Рудлинг, " предназначенную для реэкспорта на Украину после ее освобождения.’”

В 1956 году ЦРУ собрало от своих украинских сотрудников «набор жалоб» на Степана Бандеру и «список его антиамериканских действий», однако «нас не интересовали конкретные или доказательные детали, связанные с этими жалобами или действиями, поскольку они уже были известны штабу». Это включало в себя существование “нелегальной подпольной бандеровской организации” из “слепо лояльных” кадров, мобилизующихся в США, выполняя приказы фашистского руководства ОУН-Б, находившегося тогда в Мюнхене.

Между тем, согласно Книге Любомира Лючука, профессора Королевского военного колледжа Канады, “резидент” ОУН-Б В Канаде “к осени 1948 года имел организованную, хотя и скромную националистическую сеть … [и] поддерживал регулярную связь с националистическим провидом (или руководством) в Европе.”

Кроме того, «делалось все возможное, чтобы националистические кадры распределялись «в плановом порядке» по всей Канаде, чтобы у бандеровцев было несколько человек в каждом центре, где они могли бы работать от имени освободительного движения".

На третьем национальном съезде Украинского канадского конгресса в 1950 году последователи Степана Бандеры «были подвергнуты издевкам и высмеиванию из зала заседаний», пишет Лучук, «сопровождаемые строгим выговором с трибуны… [осуждая] тех, кого он обвинял в попытке «захватить» украинскую канадскую организационную жизнь».

К 1960-м годам некоторые в ЦРУ были убеждены, что КГБ проникло в ОУН-Б на высоких уровнях, возможно, до такой степени, что оно контролировало его через двойных агентов. ОУН-Б и его сторонники в Украинском комитете Конгресса в конечном итоге осудили бывших бандеровцев, живущих в Нью-Йорке, при поддержке США, как «инструменты ЦРУ», которые «мягко относились к коммунизму». Базирующаяся в Нью-Йорке националистическая клика ответила обвинением первого в сговоре с бывшими нацистскими западногерманскими чиновниками.

Несмотря на все это, нет никаких доказательств того, что западные правительства приняли меры по подавлению ОУН-Б. Вместо этого, хорошо связанные антикоммунистические политические интересы со всего мира взращивали бандеровцев, гарантируя, что их аппарат будет жить не только в США, но и в Великобритании, Австралии, Канаде и Западной Европе. Все стороны придерживались обеленного, искаженного сценария ОУН-Б, когда дело дошло до украинских националистов и Второй мировой войны.»

«Вы должны понимать, – сказал член ОУН-Б журналисту Расс Беллант, – мы подпольная организация. Мы потратили годы, тихо проникая на позиции влияния».

Сегодня транснациональная криптофашистская сеть бандеровских НПО, ранее известная как правление «Организации Украинского фронта освобождения», работает открыто и при полной поддержке западных политиков, таких как Стивен Харпер. Его глобальный координирующий орган называется Международный совет поддержки Украины или ICSU, который, в свою очередь, рассчитывает на лидерство ОУН-Б.

ICSU и Украинский Всемирный Конгресс в настоящее время расположены в Торонто. И именно там LUC – группа, которая принимала Харпера – председательствует в канадском отделении ICSU, CCSU. Оксана Процюк-Циз, генеральный директор крупнейшего украинского канадского кредитного союза, является бывшим казначеем ICSU, нынешний руководитель которого Борис Потапенко из Детройта, но бывший исполнительный директор LUC.

Более сорока лет назад Потапенко возглавлял «Комитет в защиту Украины», который «провел крупную кампанию протеста против показа [1978] телевизионного фильма «Холокост» с Мерил Стрип и Джеймсом Вудсом в главных ролях.

Несколько националистических вспомогательных групп функционируют под эгидой CCSU. В их число входят Украинская молодежная ассоциация Канады, Хомин Украины и Канадское общество ветеранов Украинской повстанческой армии (УПА). УПА была ответственна за этническую чистку десятков тысяч этнических поляков и неизвестного числа евреев с 1943 по 1944.

По словам Любомира Лучука, канадского академика и украинского националистического историка, Хомин Украина был «неослабным сторонником революционных националистических принципов» и канадским «органом печати движения, возглавляемого бандеровцами». В электронном письме Лючук сказал мне, что он не знал о какой-либо деятельности ОУН-Б в Канаде «больше», но отказался уточнить, когда, по его мнению, она прекратила свою деятельность в стране. Приуменьшение Лучуком роли бандеровской сети в Канаде может быть связано с «его постоянным … сотрудничеством с различными институтами ОУН-Б», включая ICSU.

Недавний гала-концерт в Торонто продемонстрировал, как далеко зашла подпольная сеть, когда-то находившаяся под подозрением у ЦРУ и украинской канадской общины. Помимо Стивена Харпера, в гала-концерте LUC 2020 приняли участие Питер Маккей и Эрин О'Тул, претенденты на лидерство в Консервативной партии Канады.

Борьба за лидерство в Консервативной партии Канады в самом разгаре. Эрин О'Тул и более умеренный Питер Маккей – лучшие кандидаты на место Эндрю Шеера на посту главы партии. В феврале оба общались с украинскими националистическими лоббистами на торжественном мероприятии LUC и участвовали в VIP-приеме с руководителями CCSU – канадской коалиции бандеровских организаций.

Стивен Харпер был явно звездой шоу. На фотографиях бывшего премьер-министра он был запечатлен рядом с президентом ICSU Борисом Потапенко, Андрей Левусом, лидером ОУН-Б, так называемого «Движения сопротивления капитуляции» в Украине; и Орестом Стецивом, бывшим давним президентом Лиги украинских канадцев.

Во время Холодной войны Стецив возглавлял канадское отделение Антибольшевистского блока Наций (АБН), криптофашистской коалиции “национально-освободительных движений” во главе с ОУН-Б, которая утверждала, что говорит от имени “порабощенных наций” Советского Союза. АБН, считая Третью мировую войну «неизбежной» и даже необходимой, практически призывала нанести упреждающий ядерный удар по Советской России.



Орест Стецив в 1980-х на конференции ABN в Канаде (слева) и в 2020 году с Харпером

По словам журналистов Скотта и Джона Ли Андерсона, АБН был «самым большим и самым важным зонтиком для нацистских сотрудников в мире» и центральным компонентом Всемирной антикоммунистической лиги. Все три последних лидера ICSU ранее были связаны с ныне несуществующей АБН.

В 1963 году ведущий украинский католический канадский еженедельник «Украинские вести» осудил экстремизм деятелей АБН. В редакционной статье «Вести» раскритиковали «криминальные идеи – «Мы хотим войну» – лидера АБН Ярослава Стецько и «Бандеровскую мафию»: «Мы считаем, что бескомпромиссное влияние бандераитов [sic] очень сильно», заявила газета, «но украинский народ и народы мира хотят мира!».

Идеологические наследники этого движения «Мы хотим войны» были на сцене с Харпером на недавнем гала-концерте LUC в Торонто. Там посол Украины в Канаде Андрей Шевченко наградил бывшего премьер-министра Орденом свободы – высшей наградой Украины для неграждан. Далее Борис Потапенко вручил Харперу «Премию Пиннакл» от имени ICSU (последная имеет только одного предыдущего получателя – бывшего верховного главнокомандующего НАТО в Европе генерала Уэсли Кларка в 2015 году).

«То, что премьер-министр Стивен Харпер сделал для Украины за время пребывания на своем посту, можно сравнить только с тем, что Рональд Рейган сделал для распада Советского Союза», – заявил Потапенко. В 1995 году, после распада СССР, Потапенко написал в информационном бюллетене АБН, что Россия должна быть затем разделена на 21 независимое государство.

Свое собственное выступление Харпер завершил замечательным заявлением о поддержке нео-бандеровцев: «Я очень восхищаюсь работой, которую вы все делаете в рамках Международного совета в поддержку Украины, и всеми организациями, которые он охватывает … Бог, благослови всех вас! Боже, благослови Канаду. Слава Украини!»

«Героям слава!» ответили они. Первоначально исполненный с фашистским салютом во время Второй мировой войны, националистический призыв и ответ был популяризирован на Украине анти-Януковическим «Евромайданом», или «Революцией достоинства» 2013-2014 годов, поддержанной западными правительствами и захваченной ультраправыми.

Это было далеко не единственное публичное взаимодействие между лидерами сети бандеровцев и Консервативной партией. Харпер несколько раз посещал Украину во время своего пребывания на посту, часто в сопровождении представителей ICSU.

В 2010 году Харпер посетил «Лонский уличный тюремный музей», партнера ICSU и, возможно, фронта ОУН-Б, расположенный на улице Степана Бандеры,1 во Львове. В 1941 году тюрьма была одним из нескольких мест, где евреев пытали и убивали во время крупного погрома, в основном проводимого боевиками ОУН-Б по приказу немцев, в результате которого погибли сотни, если не тысячи евреев.

Однако тюремный музей не признает эту историю и прославляет ОУН-Б. Он рисует исключительно ревизионистскую картину, которая в первую очередь увековечивает память украинских жертв советской тайной полиции, убитых там, и стирает украинское сотрудничество с нацистскими оккупантами и его еврейскими жертвами.

Руслан Забилий руководил музеем, искажающим Холокост, более десяти лет. В 2012 году организации CCSU организовали для него обширную лекционную поездку по всей Канаде, кульминацией которой стали фотосессии между Забилием и тогдашним премьер-министром Стивеном Харпером, во время которых канадский лидер похвалил его музей.

Консервативные коллеги Харпера углубили свои связи с бандеровцами в октябре 2018 года, встретившись с «молодежными лидерами» из Украины, которые фактически являлись представителями международного аппарата ОУН-Б. Встреча была задумана ультранационалистическими активистами как форум для продвижения своей зарождающейся кампании «Останови Реванш» среди сочувствующих канадских политиков.

Саботировать мир на востоке Украины

Правый лозунг «Стоп Реванш» был разработан в ответ на опасения, что пророссийские политики могут добиться успеха на выборах в Украине на выборах 2019 года. Лозунг набрал обороты в связи с восхождением президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Как и другие, такие как «Без капитуляции» и «Защити Украину».

Как национально любимый комик без политического опыта, он, тем не менее, получил массовую привлекательность своим призывом разрешить сепаратистский конфликт на востоке Украины и своим изображением президента, выступающего против коррупции, в вымышленном телешоу («Слуга народа»), Зеленский легко победил крайне непопулярного коррумпированного президента Петра Порошенко, который после ухода в отставку в 2014 году сместился вправо. Националистическая база Порошенко, представленная небольшим меньшинством украинцев, была в бешенстве от результатов.

Как сообщало финансируемое США «Радио Свободная Европа/ Радио Свобода» прошлым летом, «Реванш стал одним из ключевых слов этого экстраординарного цикла выборов. Те, кто публикует, протестуют и произносят слово, происходят из националистических и правых политических лагерей …, а также от некоторых прозападных активистов … "

За кулисами ОУН-Б стремится возглавить новую революцию в стиле Майдана, поддерживаемую «некоторыми прозападными активистами», но неизбежно поддерживаемую в значительной степени неонацистским движением Азовского движения и другими воинствующими ультраправыми группами. Через волну национальных демонстраций украинские ультранационалисты надеются вытеснить Зеленского и всех других сторонников мира («капитулянтов») из правительства. В свою очередь, они планируют перезарядить прокси-войну на востоке Украины.

Политические силы, которые выдвинули лозунг «Стоп Реванш» и посетили Торонто в октябре 2018 года, сыграли заметную роль в запуске антизеленского «Движения сопротивления» год спустя.

Гала-концерт LUC в Торонто в феврале 2020 года стал последним этапом этой кампании против мира на Западе. На мероприятии присутствовал Андрей Левус, лидер неправительственной организации ICSU под названием Vilni Liudy, или «Свободные люди», которая является центральным двигателем «Движения сопротивления капитуляции». Согласно последней данным, опубликованным в Facebook, обе организации имеют офис в здании штаб-квартиры ОУН-Б в Киеве.

В июле 2019 года, после дружеской встречи Зеленского с премьер-министром Джастином Трюдо в Оттаве, консервативные члены парламента О'Тул и Джеймс Безан дали зловещее публичное обещание противостоять России, за исключением военных действий, если они придут к власти: «Консервативное правительство … будет выступать за и возглавит миротворческую миссию на украинско-российской границе», – пообещали два сторонника жесткой линии.

Поддерживая отношения с бандеровским лобби и, по-видимому, также с Движением за сопротивление капитуляции, руководство Консервативной партии эффективно работает над тем, чтобы саботировать дорожную карту к миру, которую Зеленский преодолевает, чтобы положить конец «замороженному конфликту» на востоке Украины.

Поскольку ближайшие союзники Лиги украинских канадцев в Украине требуют, чтобы их правительство вернуло контроль над сепаратистской территорией и ее восточной границей с Россией до проведения каких-либо выборов в удерживаемом повстанцами регионе Донбасс, консервативные чиновники предложили разместить там канадские войска.

Хотя консерваторы проиграли канадские национальные выборы 2019 года, их дружеские отношения с транснациональными бандеровцами могли по-прежнему вбивать клин между Оттавой и Киевом и продлевать или даже усиливать продолжающийся вооруженный конфликт на востоке Украины.

Учитывая исторический энтузиазм по поводу катастрофического противостояния с Россией, постоянное присутствие ОУН-Б в западных коридорах власти является немалой причиной для беспокойства. Сегодня эта крипто-фашистская сеть работает над объединением правых от Оттавы до Киева, объединяя сочувствующих западных чиновников с украинскими неонацистами, чтобы дестабилизировать правительство Зеленского и саботировать его стремление к миру.

Мосс Робсон – независимый исследователь, работающий над книгой о лобби бандеритов ОУН-Б в США.

Перевод frederic_perls

https://thegrayzone.com/2020/03/26/canadian-conservative-party-bandera-canada/ – цинк