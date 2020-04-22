 

Подлодку «Ростов-на- Дону» подготовили к возвращению в Средиземное море

22.04.2020, 13:30, Новости дня

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) в ближайшее время вернется в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Субмарина подготовлена к дальнему походу в Средиземноморье. Он начнется в ближайшие дни», – сообщил источник ТАСС.

Собеседник не уточнил, заменит ли «Ростов-на- Дону» однотипную подводную лодку «Краснодар», несущую боевую службу в составе Средиземноморской эскадры, или присоединится к ней.

Обычно в составе Средиземноморской эскадры находятся две из шести лодок проекта 636.3 ЧФ. Их вахта продолжается в среднем полтора года, экипажи меняются раз в три месяца. Из предыдущей пары лодка «Старый Оскол» ушла на ремонт на Кронштадский морской завод, «Краснодар» пока находится в Средиземном море. 

Напомним, Военно-морской флот (ВМФ) РФ в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе подлодку «Волхов» проекта 636.3.



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