 

В Кремле призвали не оценивать ситуацию с ценами на нефть по одной неделе

22.04.2020, 13:30, Новости дня

Ситуация с мировыми ценами на нефть нелегкая, но ее не нужно оценивать по одному дню или одной неделе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пескову был задан вопрос о том, будет ли РФ принимать какие-то меры в связи со снижением цен на нефть. В ответ он отметил, что сначала нужно проанализировать ситуацию после начала действия новой сделки ОПЕК+, передает ТАСС.

«Динамика действительно отрицательная с мировыми ценами на нефть, момент нелегкий, но все-таки оценивать в целом нужно не по одному дню и не по одной неделе даже, а в более длинной перспективе. Поэтому сейчас нужно просто подождать», – добавил он.

Напомним, в понедельник стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые в истории стала отрицательной, рухнув на 300% – до минус 37,63 доллара за баррель.

Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины обвала американской нефти WTI и последствия этой ситуации для России.



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