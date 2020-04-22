Путин утвердил отмену НДФЛ с выплат медикам, работающим с инфицированными COVID-19

22.04.2020, 13:30, Разное

Владимир Путин завизировал законопроект федерального значения, предусматривающий отмену НДФЛ для медработников. Имеются в виду врачи, занимающиеся лечением пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Об изменениях по выплатам подоходного налога рассказали в пресс-службе Кремля. С соответствующим документом, уже подписанным президентом, можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации.

Согласно закону, в РФ с медиков, которым приходится работать с повышенной нагрузкой и в особо опасных условиях, заботясь о больных с коронавирусной инфекцией, не будет взиматься НДФЛ с финансовых выплат стимулирующего характера.