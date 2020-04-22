 

Путин утвердил отмену НДФЛ с выплат медикам, работающим с инфицированными COVID-19

22.04.2020, 13:30, Разное

Владимир Путин завизировал законопроект федерального значения, предусматривающий отмену НДФЛ для медработников. Имеются в виду врачи, занимающиеся лечением пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
Об изменениях по выплатам подоходного налога рассказали в пресс-службе Кремля. С соответствующим документом, уже подписанным президентом, можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации.

Согласно закону, в РФ с медиков, которым приходится работать с повышенной нагрузкой и в особо опасных условиях, заботясь о больных с коронавирусной инфекцией, не будет взиматься НДФЛ с финансовых выплат стимулирующего характера.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Яна Поплавская поздравила всех с Днём влюблённых: «Любовь уравнивает людей»

01.04 / Мнение: В Севастополе появились блокпосты

12.02 / Мнение: Мишустинг

10.03 / Зов предков

22.02 / Хью Джекман поддержал мальчика, которого затравили в школе

22.02 / Старый нацист и новые мы

12.04 / Прощальное письмо Юрия Гагарина

04.03 / Ученые: Пиво египетских фараонов обладало фруктовым привкусом

25.03 / Обнародованы возможности iOS 14

15.04 / «У него весеннее обострение»: Соловьев отказался от вызова Уткина на рэп-батл

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска