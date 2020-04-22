На Украине продлили карантин из-за коронавируса

22.04.2020, 13:30, Новости дня

Правительство Украины продлило до 11 мая карантин, который ранее был объявлен до 24 апреля, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.

«Правительство продлевает карантин до 11 мая. При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая», – написал Шмыгаль в Telegram.

Кроме того, кабмин ввел государственное регулирование на десять продтоваров, которые считаются социально значимыми, передает РИА «Новости».

«Ввести государственное регулирование цен путем декларирования изменений розничных цен на товары», – говорится в постановлении.

В перечень социально значимых товаров входит гречка, сахарный песок, пшеничная мука, макаронные изделия украинского производства, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб пшеничный, куриные яйца, куриные тушки, воду минеральную без газа и масло сливочное жирностью 72,5%.

Вместе с тем кабмин ввел госрегулирование цен на ряд антисептических и дезинфицирующих средств, в частности карманный спиртовой антисептик и Хлоргексидин, а также на средства индивидуальной защиты (медицинские маски, шапочки и перчатки).

Ранее сообщалось, что украинцы оказались одними из главных нарушителей карантина в мире.

По последним данным Минздрава, на Украине подтверждены 6 592 случая коронавируса, умерли 174, выздоровели 424.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.