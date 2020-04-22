Инсайдеры: Xiaomi работает над «раскладушкой» с гибким дисплеем

22.04.2020, 13:30, Разное

В последние дни инсайдеры все чаще стали распространять информацию о том, что разработчики из Xiaomi намерены представить складной смартфон в форме «раскладушки». Как стало известно, китайская компания и южнокорейский бренд Samsung договорились о поставках гибких OLED-панелей для нового гаджета.

Не исключено, что аналогичные дисплеи также будут поставляться и представителями компании LG. На рынке есть и другие варианты в виде BOE и CSOT, однако китайские эксперты сделали вывод, что качество экранов у корейских брендов всё же выше. Более подробных сведений о девайсе пока не предоставлено: скорее всего, речь идёт о премиальном устройстве с солидными характеристиками и явно немаленькой стоимостью. Аппарат призван конкурировать с изделиями таких гигантов, как Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR.

Что касается массового производства девайса, то оно начнется в третьем или четвертом квартале нынешнего года. Таким образом, на рынке новинка появится ближе к 2021 году.